China-Beteiligung an Hamburger Hafen sorgt für Streit in Bundesregierung

EU will an Maßnahmen gegen hohe Energiepreise arbeiten

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben sich beim Gipfel in Brüssel darauf verständigt, an Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen zu arbeiten. Das teilte EU-Ratspräsident Michel in der Nacht nach rund zehnstündigen Verhandlungen mit. Auf Twitter schrieb er wörtlich: "Einheit und Solidarität setzen sich durch". Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Im Gespräch waren bei dem Gipfel gemeinsame Gaseinkäufe und eine gemeinsame Obergrenze für Gaspreise. Bundeskanzler Scholz hatte einen europaweiten Höchstpreis im Vorfeld des Gipfels abgelehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 03:00 Uhr