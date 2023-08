China beschränkt Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen

Kurzmeldung ein/ausklappen Einzelhandel sieht deutsche Wirtschaft an Scheideweg

Berlin: Der Einzelhandel sieht die deutsche Wirtschaft an einem Scheideweg. Er fordert eine breite Entlastung etwa bei den Energiepreisen. Verbilligter Industriestrom helfe dem Einzelhandel überhaupt nicht weiter, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth. Es müsse darum gehen, allen Unternehmen am Standort Deutschland wirtschaftlich gute Rahmenbedingungen zu bieten. Strom und Energie müssten für alle Branchen erschwinglich sein. Genth äußerte sich zu einer Debatte um Entlastungen für die Wirtschaft angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland. Finanzminister Lindner will die Wirtschaft über ein so genanntes Wachstumschancengesetz mit einem Steuerpaket um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten.

