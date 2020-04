China bereitet sich auf Schul-Neustart Ende April vor

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: China erwägt offenbar, die Schulen im Land Ende April landesweit wieder zu öffnen. Nach Angaben der Zeitung "Global Times" hält der Chef der zuständigen Expertenkommission das für möglich, solange es keine neuen großen Ausbrüche des Corona-Virus mehr gibt. Es gelte eine vorsichtige Balance zwischen dem Wiederanfahren der Wirtschaft und der Vorbeugung gegen eine zweite Welle an Infektionen zu finden, hieß es. Die chinesische Regierung hatte zuletzt auch in der besonders betroffenen Provinz Hubei schrittweise die Beschränkungen aufgehoben, denen die Bevölkerung seit Ende Januar ausgesetzt war. Auch das Ausreiseverbot für die Stadt Wuhan ist in der vergangenen Woche gefallen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 14:00 Uhr