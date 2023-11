China berät mit muslimischen Staaten über Lage in Nahost

Peking: Der chinesische Außenminister Yi trifft heute und morgen Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde und muslimischer Staaten zu Gesprächen über die Lage in Nahost. Yi rief sie in seiner Eröffnungsrede in Peking zur Zusammenarbeit auf - um den Frieden im Nahen Osten so schnell wie möglich wiederherzustellen. Er betonte, die Situation im Gazastreifen betreffe alle Länder der Welt. Die internationale Gemeinschaft müsse dringend handeln. - Unterdessen mehren sich Hinweise, wonach eine Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln bevorstehen könnte. Das Forum der betroffenen Familien hat einem israelischen Medienbericht zufolge enge Angehörige der Geiseln informiert und von deutlichen Fortschritten in den Verhandlungen über einen Deal gesprochen. Ein Vertreter der Hamas soll eine Kampfpause zur Freilassung von Geiseln für heute angekündigt haben. Entsprechende Berichte wurden von israelischer Regierungsseite jedoch dementiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 09:15 Uhr