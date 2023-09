China bekräftigt Anspruch auf Taiwan

New York: Bei der UN-Generaldebatte hat Chinas Regierung den Anspruch auf Taiwan bekräftigt. Der chinesische Vizepräsident Han Zheng erklärte in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung, Peking bevorzuge einen friedlichen Weg zu einer Wiedervereinigung. Weiter sagte er, niemand sollte jemals die feste Entschlossenheit, den starken Willen und die Kraft des chinesischen Volkes unterschätzen, wenn es darum gehe, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen. China betrachtet die selbstverwaltete Insel Taiwan seit der Abspaltung 1949 als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will. Die Führung in Peking droht seit langem mit einer gewaltsamen Übernahme der Kontrolle über Taiwan.

