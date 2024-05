China beginnt Militärübung vor Taiwan

Peking: China hat eine großangelegte Militärübung vor Taiwan begonnen. An dem Manöver sind nach offiziellen Angaben Streitkräfte zu Wasser, am Boden und in der Luft beteiligt. Wie ein Militärsprecher sagte, wolle man mit der Übung die - so wörtlich - "separatischen Handlungen der taiwanischen Unabhängigkeitsbefürworter bestrafen". In Taiwan war vor drei Tagen der neue Präsident Lai vereidigt worden. Die Staats- und Parteiführung in Peking bezeichnet den chinakritischen Politiker als Separatisten. China betrachtet Taiwan als eigenes Staatsgebiet, obwohl die demokratisch regierte Insel nie unter Kontrolle der Volksrepublik stand.

