China beginnt Militärmanöver nahe Taiwan

Peking: Kurz nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taiwan hat China wie angekündigt ein Militärmanöver vor der Insel gestartet. Die Übungen zielen darauf, Taiwan über See und Luft zu blockieren, auch übe man eine mögliche militärische Eroberung. Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte mit, man beobachte die Lage genau und handle nach dem Prinzip, sich auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen. Man suche keine Eskalation des Konfliktes. China reagiert mit dem Militäraufgebot auf den Besuch von Nancy Pelosi in Taipeh. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses hatte sich gestern mit der taiwanesischen Regierung getroffen. Peking sieht dadurch die eigene territoriale Integrität verletzt, da China Taiwan als Teil der Volksrepublik betrachtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2022 09:00 Uhr