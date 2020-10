Chilenen stimmen mehrheitlich für neue Verfassung

Zahlreiche europäische Länder melden Infektionsrekorde

Paris: Mehrere europäische Staaten haben wieder Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen registriert - und schränken daher das Leben ihrer Bürger weiter ein. In Frankreich verzeichneten die Gesundheitsbehörden mit mehr als 52.000 bestätigten neuen Fälle so viele wie noch nie. Seit vorgestern gilt in weiten Teilen des Landes eine Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr. Auch Tschechien, Belgien, die Niederlande und die Slowakei verzeichnen Höchstwerte - ebenso wie Italien. Hier müssen deshalb ab heute Bars und Restaurants um 18 Uhr schließen. Kinos, Theater und Schwimmbäder sind ganz zu. Im Freien gilt eine Maskenpflicht. In Spanien hat die Regierung erneut den landesweiten Notstand ausgerufen und ein nächtliches Ausgehverbot erlassen. Es gilt zunächst für zwei Wochen. Die spanische Regierung will den Notstand aber bis Mai 2021 verlängern lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 23:00 Uhr