Chile wird künftig von einem Linkspolitiker regiert

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Santiago: Chile wird künftig von einem erst 35 Jahre alten Linkspolitiker regiert. Der ehemalige Studentenführer Gabriel Boric erreichte bei der Stichwahl zur Präsidentschaft 56 Prozent der Stimmen und setzte sich mit mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung klar gegen den rechtskonservativen Kandidaten José Antonio Kast durch. Boric kündigte in seiner Siegesansprache einen entschlossenen Kampf gegen die Armut an. Vor Tausenden Anhängern sagte Boric, er werde nicht länger zulassen, dass die Armen weiterhin den Preis für die Ungleichheit in Chile zahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 11:00 Uhr