Chemitz eröffnet Jahr als Kulturhauptstadt Europas

Chemnitz: Mit einem großen Straßenfest und einem Festakt ist die sächsische Stadt heute in das Kulturhauptstadtjahr 2025 gestartet. Bundespräsident Steinmeier hofft auf eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: Das Kulturhauptstadtjahr mit zahlreichen Veranstaltungen werde „ein unübersehbares Signal aussenden“, erklärte Steinmeier beim Festakt zur Eröffnung. Nach seinen Worten wird einiges erst in dem Moment sichtbar werden, in dem die Menschen es gemeinsam erschaffen. Nach dem Festakt in der Oper Chemnitz steht am Abend eine Open-Air-Show am Karl-Marx-Monument auf dem Programm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 16:30 Uhr