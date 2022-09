Chemische Industrie begrüßt Gaspreisbremse und Aus der Gasumlage

Mindestens 19 Menschen sterben bei Bombenanschlag in Kabul

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt hat es in der Früh einen Anschlag gegeben. Nach Angaben der Polizei starben bei der Explosion in einem Bildungszentrum mindestens 19 Menschen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Demnach wurde der Anschlag während einer Aufnahmeprüfung verübt. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Das Bildungszentrum liegt in einem Stadtteil Kabuls, in dem überwiegend Mitglieder der Hazara leben. Die ethnische Minderheit ist bereits mehrfach Opfer der Terrorgruppe "Islamischer Staat" geworden. Der IS wiederum gilt als Rivale der seit gut einem Jahr wieder in Afghanistan herrschenden Taliban.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2022 09:00 Uhr