Chemie-Nobelpreisträgerin will Mädchen für Naturwissenschaften gewinnen

Zuspruch zum Corona-Krisenmanagement ist laut Bayerntrend hoch

München: Der Staatsregierung wird für ihr Corona-Krisenmanagement auch im aktuellen BR-Bayerntrend ein gutes Zeugnis ausgestellt. Der Rückhalt fällt allerdings geringer aus als im Sommer. So bewerten 79 Prozent der Befragten das Handeln der Staatsregierung in der Pandemie positiv, im Juli waren es 87 Prozent. In der landespolitischen Stimmung büßt die CSU an Unterstützung ein. Wenn in Bayern am Sonntag Wahl wäre, käme die CSU auf 45 Prozent und könnte knapp die absolute Mehrheit erreichen. Das sind vier Punkte weniger im Vergleich zum Sommer. Alle anderen Landtagsparteien legen leicht zu. FDP und Linke kämen nicht in den Landtag. Alle Ergebnisse des Bayerntrends gibt es um 21 Uhr im Politikmagazin "Kontrovers" im BR Fernsehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 19:00 Uhr