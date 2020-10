Chemie-Nobelpreisträgerin will Mädchen für Naturwissenschaften gewinnen

Kramp-Karrenbauer beruft Juristin Rosenberg an die MAD-Spitze

Berlin: Die Juristin Martina Rosenberg wird neue Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, MAD. Darüber hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer am Vormittag den Verteidungsausschuss informiert. Rosenberg ist bisher Disziplinaranwältin der Bundeswehr. Sie wird die erste Frau an der Spitze des MAD. Dessen bisheriger Präsident Gramm war vor knapp zwei Wochen von seinen Aufgaben entbunden worden. Kramp-Karrenbauer hatte damals stärkere Bemühungen im Kampf gegen rechts-extremistische Tendenzen in der Bundeswehr angekündigt und deutlich gemacht, dass sie das mit einem personellen Neuanfang verbinden will. Gramm hatte fünf Jahre lang an der Spitze des Militär-Geheimdienstes gestanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 15:00 Uhr