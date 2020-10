Chemie-Nobelpreis geht an zwei Genforscherinnen

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Am Mittag sind in der schwedischen Hauptstadt die Nobelpreisträger für Chemie bekanntgegeben worden. Die Auszeichnung geht zu gleichen Teilen an die beiden Genforscherinnen Emmanuelle Charpentier aus Frankreich und Jennifer Doudna aus den USA. Sie haben Methoden zur Erbgut-Veränderung entwickelt. Charpentier leitet die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Doudna forscht an der Universität von Berkeley in Kalifornien. Die von ihnen entwickelte Genschere ermöglicht zum Beispiel neue Pflanzenzüchtungen und neue Krebstherapien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.10.2020 12:15 Uhr