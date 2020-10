Chemie-Nobelpreis geht an zwei Gen-Forscherinnen

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Emmannuelle Charpentier aus Frankreich und Jennifer Doudna aus den USA für die Entwicklung der sogenannten Gen-Schere Crispr-Cas9. Mit der Methode der beiden Forscherinnen lässt sich die DNA mit höchster Präzision verändern. Von Seiten des Nobelkomitees hieß es wörtlich: "Diese Technologie hat einen revolutionären Einfluss auf die Biowissenschaften, trägt zu neuen Krebstherapien bei und kann womöglich den Traum wahr machen, Erbkrankheiten zu heilen." Der Chemie-Nobelpreis ist mit zehn Millionen Kronen dotiert - das entspricht in etwa 950.000 Euro. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 13:00 Uhr