Chemie-Nobelpreis geht an zwei amerikanische und einen dänischen Forscher

Nachrichtenarchiv - 05.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an zwei Wissenschaftler aus den USA und einen dänischen Forscher. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften soeben mitgeteilt. Geehrt werden die drei für ihre Arbeit im Bereich der Molekül-Forschung. Jeder Nobelpreis ist mit umgerechnet rund 920.000 Euro dotiert. Die Verleihung erfolgt traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2022 12:00 Uhr