Chefin der Verbraucherzentrale fordert Gipfel zu Lebensmittelpreisen

Berlin: Deutschlands oberste Verbraucherschützerin fordert einen Gipfel zu den Lebensmittelpreisen. Die Chefin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Pop, nannte es nicht mehr nachvollziehbar, warum die Lebensmittelpreise weiter steigen, aber die Energiepreise wieder sinken. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe verlangte sie mehr Transparenz bei der Preisentwicklung. Die weitere Entwicklung der Nahrungsmittelpreise sieht die Verbraucherschützerin mit Sorge. Die Hersteller hätten bereits angekündigt, die Preise demnächst weiter zu erhöhen. An dem Preisgipfel sollten nach ihren Vorstellungen alle wichtigen Akteure teilnehmen: Bundesregierung, Landwirte und Hersteller. Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate in Deutschland 2023 bei 5,9 Prozent. Bei Nahrungsmitteln lag sie im Durchschnitt mit 12,4 Prozent etwa doppelt so hoch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 12:00 Uhr