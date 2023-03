Chefin der Rentenversicherung verspricht steigende Renten und stabile Beiträge

Kurzmeldung ein/ausklappen Dutzende Festnahmen bei erneuten Protesten in Frankreich

Paris: In mehreren französischen Städten haben die Menschen erneut gegen die umstrittene Rentenreform und das Vorgehen der französischen Regierung protestiert. In Paris kam es zu Ausschreitungen: Demonstrierende zündeten Mülleimer an, demolierten Bushaltestellen und errichteten Barrikaden. Nach Angaben aus Polizeikreisen wurden 81 Menschen festgenommen. Auch in Compiegne im Norden, Nantes im Westen, Saint-Etienne in Zentralfrankreich sowie in der Hafenstadt Marseille wurde protestiert. Die Gewerkschaft CGT kündigte außerdem an, dass mindestens zwei Raffinerien heruntergefahren werden, darunter die größte Ölraffinerie Frankreichs. Und für Donnerstag ist ein neuer Streik- und Protesttag geplant.

