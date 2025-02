Chefdiplomaten der USA und Russland beenden Gespräche über die Ukraine

In Riad ging es mehrere Stunden lang unter anderem um mögliche Optionen, Frieden für der Ukraine zu finden. Laut einem Kreml-Berater verliefen die Gespräche erfolgreich. Heißt, man habe ernsthaft diskutiert. Vor allem wollte man ein Treffen zwischen dem neuen US-Präsidenten Trump und dem russischen Staatschef Putin vorbereiten - wann das stattfindet, ist unklar. Die Ukraine selbst saß heute allerdings genau so wenig mit am Tisch wie Vertreter ihrer europäischen Unterstützer.

