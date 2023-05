Chef-Wahlbeobachter fordert gleiche Chancen vor Stichwahl in Türkei

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Wetterberuhigung, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klingen die Schauer von Norden her ab. Örtlich gibt es Nebelfelder. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Bis Mittwoch oft bewölkt und zeitweise Regen, morgen in Südbayern auch länger anhaltend. An Christi Himmelfahrt weitgehend trocken und besonders in Nord- und Ostbayern recht freundlich. Höchstwerte 8 bis 17, in den Nächten 7 bis 3 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2023 19:45 Uhr