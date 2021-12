Chef des Pharmakonzerns Pfizer rechnet mit Corona-Pandemie bis 2024

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der Chefwissenschaftler des us-amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer geht davon aus, dass die Corona-Pandemie noch bis 2024 andauert. Bei einer Präsentation des Biontech-Partners sagte er, in einigen Regionen der Welt werde es in den kommenden zwei Jahren weiter hohe Fallzahlen geben. Die weitere Entwicklung hänge davon ab, ob neue Varianten entstehen und davon, wie effektiv die Gesellschaft Impfstoffe und Behandlungen einsetze, so der Wissenschaftler.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 01:00 Uhr