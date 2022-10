Chef des BSI steht angeblich vor Ablösung

Bei Bränden in Bayern entsteht Millionenschaden

München: Bei mehreren Bränden sind am Wochenende in Bayern Schäden in Millionenhöhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. In Olching bei München steht ein 26-Jähriger im Verdacht, einen Brand in einem Einfamilienhaus gelegt zu haben. Die schlafenden Bewohner konnten laut Polizei gerettet werden. Der Verdächtige kam wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. In Schönau im Landkreis Rottal-Inn brannte eine Lagerhalle ab; das Feuer griff auf einen Stall mit 50 Rindern über. Der Sachschaden wird auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Im Landkreis Schwandorf geriet eine Garage in Brand, im Landkreis Bayreuth eine landwirtschaftliche Scheune.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 19:00 Uhr