Chef der Internationalen Atomenergiebehörde reist nach Teheran

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA will die festgefahrenen Atomverhandlungen mit dem Iran neu beleben. Wie die UN-Behörde mitteilte, will IAEA-Chef Grossi morgen nach Teheran reisen, um sich mit dem neuen Atomchef des Iran, Eslami, zu treffen. Vor wenigen Tagen hatte die IAEA einen Bericht vorgelegt, wonach der Iran die Menge an hoch angereichertem Uran noch einmal aufgestockt hat. Damit würde Teheran weiter deutlich gegen die Auflagen des Wiener Atomabkommens verstoßen. Die iranische Regierung hatte aber zuletzt bekräftigt, dass das Land weiter über das Programm verhandeln will. Deutschland, Frankreich, China, Großbritannien und Russland versuchen derzeit, auch die USA wieder zurück an den Verhandlungstisch zu kommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 22:15 Uhr