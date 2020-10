Chef der Bundespolizei warnt vor Folgen von Infektionen in seiner Behörde

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der steigenden Infektionszahlen hat der Präsident der Bundespolizei, Romann, seine Mitarbeiter aufgerufen, sich im Privatleben besser vor einer Ansteckung zu schützen. "Wenn wir ausfallen, geht das Licht aus", sagte er wörtlich in einer Videobotschaft. Seinen Angaben nach befinden sich derzeit fast 1.600 Bundespolizisten vorsorglich in Quarantäne. Mehr als 130 seien positiv auf das Virus getestet worden. Alle Mitarbeiter der Bundespolizei hätten die Pflicht, sich gesund zu erhalten - und das gelte auch im privaten Bereich, betonte Romann. Seine Behörde unterstützt an diesem Wochenende in Berlin die Polizei bei der Durchsetzung der Corona-Regeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 12:00 Uhr