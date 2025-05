Chef der Bundesärztekammer mahnt mehr Effizienz im Gesundheitssystem an

Leipzig: Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat vor einer gravierenden Versorgungslücke im Gesundheitssystem gewarnt. Um diese zu schließen, forderte er im Bayerischen Rundfunk zielgenaue Reformen für mehr Effizienz. Dabei gelte es, überflüssige Patientenkontakte zu vermeiden, so Reinhardt. Die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen gehen aus seiner Sicht in die richtige Richtung. Bundesgesundheitsministerin Warken will ein Primärarztsystem einführen. Erster Ansprechpartner ist demnach der Hausarzt, dieser entscheidet gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten über eine Überweisung zum Facharzt. Wer direkten Zugang zu einem Facharzt möchte, soll aus Sicht des Ärztekammerchefs einen teureren Versicherungs-Tarif zahlen. Bis Freitag tagt der Deutsche Ärztetag in Leipzig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 07:00 Uhr