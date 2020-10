Chef der Arbeitsagentur zeigt sich offen für Anspruch auf Homeoffice

Corona-Neuinfektionen in Österreich erreichen Rekordwert

Wien: In Österreich ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Die Behörden meldeten am Morgen 1235 Neu-Infektionen binnen 24 Stunden, damit gibt es derzeit über 10.000 aktive Fälle im Land. Die Lage in den Krankenhäusern ist den Angaben zufolge allerdings unverändert. Die meisten Infektionen wurden weiterhin in der Hauptstadt Wien gezählt, wo binnen 24 Stunden über 500 neue Fälle bestätigt wurden. Der landesweite 7-Tage-Inzidenzwert lag gestern bei 75.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.10.2020 13:15 Uhr