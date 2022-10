Chef-Berater von Ex-US-Präsident Trump zu vier Monaten Haft verurteilt

Mahnwache nach Brand in Wismarer Flüchtlingsunterkunft

Wismar: Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft hat es am Nachmittag eine Mahnwache im nahe gelegenen Wismar gegeben. An die 150 Menschen brachten dabei auf dem Markt der Hansestadt ihr Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen zum Ausdruck, die in der Unterkunft wohnten. Verletzt wurde vorgestern bei dem Feuer in dem ehemaligen Hotel in Groß Strömkendorf niemand. Der Schaden geht aber schätzungsweise in die Millionen. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern geht von Brandstiftung aus und vermutet einen politischen Hintergrund.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 19:45 Uhr