Chatgruppe plante Entführung von Lauterbach

Staatsanwaltschaft will Maradonas Ärzte anklagen

Buenos Aires: Die zuständige Staatsanwaltschaft in Argentinien will acht Ärzte und Pfleger des verstorbenen Fußball-Idols Diego Maradona anklagen. Sie wirft ihnen fahrlässige Tötung vor. Die Medizinerinnen und Mediziner hätten Maradona falsch behandelt und seinem Schicksal überlassen. Ein Gutachten hatte bereits ergeben, dass die Versorgung Maradonas in seiner Residenz bei Buenos Aires unzureichend, mangelhaft und unvorsichtig war - was letztlich zu seinem Tod geführt habe. Maradona war im November 2020 mit 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Falls die Angeklagten in einem Prozess schuldig gesprochen werden, drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft.

