ChatGPT eröffnet Büro in München

München: OpenAI, der Konzern hinter ChatGPT, hat in der Landeshauptstadt sein erstes deutsches Büro eröffnet. Deutschland sei eines der Top-Fünf-Länder in Sachen Nutzung von ChatGPT, sagte OpenAI-Chefökonom Ronnie Chatterji. Letztlich sei man hierhergekommen, weil es eine sehr große Nachfrage gebe. Ministerpräsident Söder sagte beim Festakt am Abend wörtlich: "Wir wollen, dass ihr euch so breit wie möglich macht." Bayern werde alles tun, um OpenAI zu halten. Der bayerische Digitalminister Mehring nannte es einen echten Coup für den Digitalstandort Bayern, OpenAI nach München geholt zu haben. Das gelte auch in Kombination mit anderen Branchengrößen wie Apple, Microsoft oder Google, die bereits Standorte in München haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 06:00 Uhr