Chartermaschine fliegt weitere Deutsche aus Nahost aus

Amman: Ein weiteres Charterflugzeug mit Israel-Rückkehrern ist auf dem Weg nach Deutschland. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind 123 Deutsche an Bord. Die Maschine war im jordanischen Amman gestartet. Es ist der dritte Flug dieser Art. Zudem hatte die deutsche Luftwaffe in der vergangenen Nacht erstmals Bundesbürger aus dem Nahen Osten nach Deutschland gebracht. Dem Auswärtigen Amt zufolge halten sich derzeit noch rund 4.000 Deutsche in Israel auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 20:00 Uhr