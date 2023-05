Charles III. wird heute gekrönt

Meldungsarchiv - 06.05.2023 04:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung wird heute der britische König Charles III. gekrönt. Erzbischof Welby wird dem 74-Jährigen am Mittag in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen. Anschließend wird auch Königsgemahlin Camilla gekrönt. An der Zeremonie nehmen etwa 2300 Gäste teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs, Deutschland wird von Bundespräsident Steinmeier vertreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2023 04:00 Uhr