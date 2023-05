Kurzmeldung ein/ausklappen Charles III. und Camilla werden gekrönt

London: König Charles III. wird heute feierlich gekrönt. Der Tag ist minutiös durchgeplant: Ab kurz nach 8 Uhr treffen die ersten Gäste an der Westminster Abbey ein. Am Vormittag fahren Charles und seine Frau Camilla in einer Kutsche vom Buckingham-Palast dorthin. Die Krönung selbst beginnt um 13 Uhr und folgt einer jahrhundertealten Tradition. Der Erzbischof von Canterbury sprach dennoch von einem Symbol des modernen Großbritannien. Die Zeremonie dient nach seinen Worten als - so wörtlich - "kraftvolle Reflexion und Feier dessen, wer wir heute sind, in all unserer wunderbaren Vielfalt.". - Die letzte Krönung in London fand 1953 statt - von Elisabeth II.

