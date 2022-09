Charles III. hält Totenwache am Sarg seiner Mutter

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

König Charles III. und seine drei Geschwister haben am Abend eine Totenwache am Sarg der verstorbenen Regentin Elisabeth II. in Westminster Hall gehalten. Dort ist der Leichnam der Monarchin noch bis Montagfrüh aufgebahrt. Bis dahin können Besucher den geschlossenen Sarg besuchen. Laut dem Sender BBC betrug die Wartezeit in der acht Kilometer langen Schlange am Abend 22 Stunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 03:00 Uhr