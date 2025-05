Charles III. hält Thronrede als König von Kanada

Der britische König, der auch Staatsoberhaupt von Kanada ist, hat anlässlich der Eröffnung des Parlaments in Ottawa vor beispiellosen Herausforderungen gewarnt. Selbstbestimmung und Freiheit seien die Werte, so Charles, die den Kanadiern am Herzen lägen. Damit bezog er sich offenbar auf Äußerungen von US-Präsident Trump: der hatte immer wieder gefordert, dass Kanada zu den USA gehören solle.

