Charles III. beendet Deutschland-Besuch in Hamburg

Hamburg: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla sind zum Abschluss ihres Deutschland-Besuchs von Tausenden Schaulustigen in Hamburg empfangen wurden. Auf dem Rathausmarkt gingen beide mehrfach auf die im Nieselregen wartenden Menschen zu. Im Rathaus trugen sich der König und seine Frau in das Goldene Buch der Stadt ein. Als letzten Programmpunkt veranstaltete die britische Botschaft in Hamburger Hafen ein Fest mit Dudelsackklängen, einem Shanty-Chor und einer Beatles-Coverband.

