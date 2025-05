Charles hält Thronrede als König von Kanada

König Charles wird in Kanada erwartet: Premierministers Carney hatte ihn eingeladen. Charles der Dritte, der auch König von Kanada ist, wird morgen im Parlament in Ottawa die Thronrede halten, also das Programm der Regierung vorstellen. Damit will Kanada auch die Unterschiede zu den USA unterstreichen - zuletzt hatte US-Präsident Trump immer wieder erklärt, Kanada solle 51. Staat der USA werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2025 19:45 Uhr