Chaotische Lage am Flughafen von Kabul behindert Evakuierungsflüge

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Chaotische Zustände auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt erschweren den geplanten Evakuierungs-Einsatz der Bundeswehr. Hunderte Menschen haben sich Zutritt zum Flugfeld verschafft und einige von ihnen versuchten, auf bereitstehende Maschinen zu gelangen. Landungen auf dem Airport waren nicht mehr möglich. Auch eine Maschine der Bundeswehr musste Warteschleifen drehen und schließlich wieder nach Usbekistan zurückkehren. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, es könne voraussichtlich erst morgen wieder Flüge nach Kabul geben. Zuvor sollen US-Truppen am Flughafen Ordnung und Sicherheit wiederherstellen. Sie werden unter anderem von türkischen Soldaten unterstützt. Der Türkei gelang es heute, mehr als als 300 Menschen auszufliegen. Die Chartermaschine landete am Nachmittag in Istanbul.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 20:15 Uhr