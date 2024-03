Chaos und Gewalt in Haiti: Regierungschef kündigt Rücktritt an

Port-au-Prince: Im Karibikstaat Haiti hat Premierminister Henry angesichts überhand nehmender Bandenkriminalität seinen Rücktritt angekündigt. Der von den Banden an einer Rückkehr in sein Land gehinderte Henry sagte in einer Videobotschaft aus dem Ausland, seine Regierung werde unmittelbar nach der Einsetzung eines Übergangsrates zurücktreten. Die ohnehin instabile Lage in Haiti hatte sich zuletzt nach Zusammenstößen und Gefängnisausbrüchen weiter zugespitzt. Zudem hatten sich mehrere Banden zusammengetan, um den Rücktritt des Premierministers zu erzwingen. Sie werfen ihm vor, die Bevölkerung zu vernachlässigen. Der UN-Sicherheitsrat hatte bereits im Oktober grünes Licht für eine multinationale Schutztruppe gegeben, die Haitis Polizei unterstützen soll. Die USA haben angekündigt, ihre Hilfszusagen dafür noch einmal aufzustocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 09:00 Uhr