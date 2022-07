Chaos an Flughäfen bleibt trotz Warnstreiks aus

München: Trotz des Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals ist an den Drehkreuzen München und Frankfurt am Main das Chaos offenbar ausgeblieben. Eine Sprecherin der Lufthansa sagte, Reisende seien vorab informiert worden und deshalb gar nicht erst angereist. In München gab es dennoch längere Schlangen, weil Reisende versuchten umzubuchen - oft vergebens. Ein Sprecher des Frankfurter Flughafens erklärte, es herrsche in den Terminals geregelter Betrieb. Die Lufthansa hatte vorsorglich mehr als 1.000 Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen und fürchtet Auswirkungen bis übermorgen, dem letzten Schultag vor den Sommerferien in Bayern. Von dem Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals sind rund 134-tausend Passagiere betroffen. Die Gewerkschaft Verdi berichtete derweil von einer hohen Beteiligung der Beschäftigten am Warnstreik.

