Championsleague: Dortmund gewinnt beim FC Sevilla 3:2

Söder hält Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für möglich

Passau: Beim digitalen politischen Aschermittwoch hat Bayerns Ministerpräsident Söder Lockerungen der Coronamaßnahmen angekündigt, wenn die Inzidenzzahlen weiter sinken. In seiner Rede sagte er, dann könnten beispielsweise bald mehr Kontakte erlaubt werden, etwa mit zwei Hausständen oder wieder mit mehr Kindern. Für Anfang März könne er sich eine Öffnung der Gärtnereien vorstellen und bei einer stabilen Inzidenz unter 35 könnte auch der Einzelhandel wieder aufmachen, so Söder. Kritik an der Corona-Politik kam von den Grünen: Parteichefin Baerbock warf der Bundesregierung vor, im Kampf gegen das Virus noch immer nicht an einem Strang zu ziehen. "Wir kriegen diese Pandemie nicht in den Griff, wenn wir nicht endlich zu einer wirklichen Kooperation kommen", so Baerbock wörtlich. Auch FDP-Chef Lindner kritisierte in seiner Aschermittwochsrede, vieles klinge nicht nach Pandemiebekämpfung, sondern nach "Stubenarrest".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 21:00 Uhr