Champions League: VFL Wolfsburg und Juventus Turin trennen sich 2:2

Nachrichtenarchiv - 10.11.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Turin: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben in der Gruppenphase der Champions League mit einem 2 zu 2 gegen Juventus Turin ungeschlagen. Allerdings gaben die Wolfsburgerinnen in Turin einen Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand. Damit bleibt der VfL Tabellenzweiter in der Gruppe A und wahrt die Chance aufs Viertelfinale. In der kommenden Woche sind die Turinerinnen in Wolfsburg zu Gast.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.11.2021 03:00 Uhr