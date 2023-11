Champions League: Union Berlin scheitert in der Gruppenphase

Zum Fußball: Bundesligist Union Berlin hat nach zwölf verlorenen Spielen hintereinander seine Niederlagenserie beendet und den ersten Punkt in der Champions League geholt. Die Mannschaft spielte in Neapel 1:1. Trotzdem können die Berliner das Achtelfinale jetzt nicht mehr erreichen, dazu hätten sie einen Sieg gebraucht. Bayern München kann dagegen heute Abend den Einzug in die KO-Phase perfekt machen, mit einem Sieg gegen Galatasaray Istanbul.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 21:00 Uhr