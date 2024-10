Champions League-Sieg für FC Bayern-Fußballerinnen in Turin

Turin: Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Champions League einen Auswärtssieg eingefahren. Bei Juventus Turin gewannen die Münchnerinnen durch Tore von Linda Dallmann und Pernille Harder mit 2:0. In ihrer Vorrundentabelle belegen sie damit nach zwei Siegen in zwei Spielen Platz eins.

