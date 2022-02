Champions League: Paris Saint-Germain gewinnt Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid

Bund und Länder beraten über weiteren Corona-Kurs

Berlin: Bund und Länder beraten heute über den weiteren Kurs in der Corona-Politk. Eine Beschlussvorlage sieht weitreichende Lockerungen für Geimpfte und Genesene bei privaten Zusammenkünften vor. So soll bundesweit die Obergrenze bei der Teilnehmerzahl entfallen. Für Bayern hatte Ministerpräsident Söder diese Regel bereits gestern angekündigt. Sie greift ab morgen. Außerdem steht zur Diskussion, bis zum 20. März in drei Stufen alle tiefergehenden Corona-Maßnahmen aufzuheben. In einem ersten Schritt geht es neben den Kontaktbeschränkungen unter anderem darum, die dezeitige 2G-Zugangsbeschränkung für den Einzelhandel aufzuheben. Ab dem 4. März soll dann in Gastronomie und Hotels die 3G-Regelung gelten, womit diese auch von Ungeimpften mit Test wieder besucht werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 08:00 Uhr