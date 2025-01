Champions League: Niederlage für Dortmund in Bologna

Bologna: In der Fußball-Champions-League hat Dortmund mit 1:2 in Bologna verloren. Die BVB-Spitze ließ offen, ob Trainer Nuri Şahin seinen Posten behält. Eine 1:2-Niederlage gab es auch für Leverkusen bei Atlético Madrid. Dagegen gewannn Stuttgart mit 3:1 in Bratislava.

