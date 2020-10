Champions-League: Leipzig gewinnt, Dortmund verliert

Söder gibt Regierungserklärung zu Corona-Krise ab

München: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Bayern will Ministerpräsident Söder am Mittag eine Regierungserklärung im Landtag abgeben. Wie der BR aus Regierungskreisen erfuhr, will er dabei an die Vernunft jedes einzelnen appellieren, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Neue Verschärfungen wird Söder dem Vernehmen nach nicht ankündigen. Einen bayernweiten Lockdown möchte die Staatsregierung unbedingt vermeiden. Der Freistaat liegt inzwischen insgesamt über dem Inzidenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Bundesweit liegt das Berchtesgadener Land mit 236 Neuinfektionen binnen einer Woche an der Spitze. Dort ist deshalb seit gestern Nachmittag das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Gesundheitsminister Spahn begrüßte die strengen Ausgangsbeschränkungen gestern Abend im ZDF. Was die bayerische Staatsregierung im Berchtesgadener Land mache, sei genau richtig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 07:00 Uhr