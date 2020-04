Champions League Finale wird wohl in Spätsommer verlegt

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Das Finale der Fußball-Champions-League wird wohl in den Spätsommer verlegt. Nach einem Bericht der britischen Zeitung "Telegraph" erwägt die UEFA, das Endspiel in Istanbul am 29. August auszutragen. Drei Tage vorher ist demnach in Danzig das Finale in der Europa-League. Durch die späten Termine sollen die nationalen Ligen die Chance bekommen, ihre Spielzeiten zu Ende zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 11:00 Uhr