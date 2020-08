Champions-League-Finale sehen im ZDF fast 13 Millionen Zuschauer

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Finale der Fußball-Champions League gestern Abend haben in Deutschland fast 13 Millionen Menschen im ZDF verfolgt. Der Marktanteil lag bei fast 40 Prozent. Damit ist das Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain die bisher meist gesehene TV-Sendung dieses Jahres. Der FC Bayern wird nach dem 1:0-Sieg in Lissabon heute Nachmittag zurück in München erwartet. Das Triple wird wegen Corona allerdings nicht gefeiert und um Menschenansammlungen am Flughafen zu verhindern, werden die Spieler direkt vom Rollfeld mit Bussen abgeholt und nicht zu sehen sein. Ministerpräsident Söder will allerdings persönlich zum Flughafen kommen und gratulieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.08.2020 12:15 Uhr