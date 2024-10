Champions-League: FC Bayern verliert in Barcelona

Zum Sport: In der Fußball-Champions-League hat der FC Bayern München die zweite Niederlage in Folge kassiert. Drei Wochen nach dem 0:1 bei Aston Villa verlor die Mannschaft von Trainer Kompany am Abend beim FC Barcelona klar mit 1:4. Auch RB Leipzig musste eine Niederlage hinnehmen mit 0:1 gegen den FC Liverpool. Bayern Leverkusen spielte 1:1 bei Stade Brest.

