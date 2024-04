Champions League: FC Bayern und Real Madrid trennen sich 2:2

Zum Fußball: In der Champions League hat der FC Bayern die Chance gewahrt, ins Finale einzuziehen. In Halbfinal-Hinspiel trennten sich die Bayern von Real Madrid 2:2. Die Tore für die Münchner erzielten Leroy Sane und Harry Kane per Foul-Elfmeter. Das Rückspiel findet nächsten Mittwoch in Madrid statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 23:00 Uhr